Gennaro Petrazzuolo: l’imprenditore napoletano dell’alimentare compie 100 anni

Gennaro Petrazzuolo ha compiuto 100 anni il 4 aprile scorso. Imprenditore napoletano, ha lavorato nella sua azienda di ingrosso alimentari fino al Natale 2023, iniziando dall’età di 14 anni con il papà che l’aveva fondata nel 1929. Una forte personalità lo contraddistingue, dal piglio deciso e autorevole, ancora annota, scrive e osserva l’andamento dell’attività anche a distanza. Oggi guidano l’azienda il nipote Gennaro Junior insieme al papà Vincenzo, uno dei figli di Gennaro. Nonno affettuoso e presente, adorato dalla famiglia e dagli altri due nipoti, Claudia e Giorgio. Auguri per i suoi energici 100 anni!