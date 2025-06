Gennaro Pezzurro nuovo presidente campano di Fish

Si è svolto sabato 7 giugno, negli spazi di Fabula – Laboratorio di comunità a Sant’Arpino, il congresso di Fish (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) Campania. L’assemblea, si legge in una nota, “ha eletto la nuova giunta della federazione regionale, impegnata a rafforzare la propria presenza e azione sui territori, nel solco del lavoro portato avanti dal presidente uscente Daniele Romano”.

A guidare la nuova giunta sarà Gennaro Pezzurro, nominato presidente regionale. Insieme a lui sono stati eletti nella nuova giunta esecutiva Maria Rosaria Duraccio, Nicola Longo, Alessia Malasomma, Alessandro Parisi, Raffaele Puzio, Daniele Romano. È stato inoltre rinnovato il comitato dei Garanti, formato da Vincenzo Gargiulo, Miriana Di Maio, Angela Lepore.

Il congresso è stato occasione di confronto sullo stato dei diritti delle persone con disabilità in Campania e sulle sfide da affrontare nei prossimi mesi, a partire dalla legge delega sulla disabilità. Tema sul quale si sono confrontati il presidente nazionale di Fish, Vincenzo Falabella, i deputati Stefano Graziano del Pd e Gimmi Cangiano di Fratelli d’Italia, il capogruppo della Lega in Consiglio regionale della Campania, Severino Nappi, il presidente di Adips, Carmine De Blasio, la presidente della VI Commissione Politiche sociali della Regione Campania, Bruna Fiola, la portavoce dell’Alleanza contro la povertà in Campania, Melicia Comberiati. “Ringrazio la federazione per la fiducia. Abbiamo davanti una sfida importante: costruire una Campania più inclusiva, in cui le persone con disabilità siano protagoniste e non spettatrici. Lavoreremo assieme, come squadra, con competenza e passione, per rendere concreta l’attuazione della legge delega sulla disabilità, e dunque dei diritti per le persone con disabilità e le loro famiglie, e per dare voce ai bisogni reali dei territori”: a dirlo il neopresidente Gennaro Pezzurro.