Gennaro Stroppolatini, il mecenate napoletano insignito da Mattarella e dal ministro della Cultura francese

Arte, cultura, musica e impegno nel sociale sono sempre stati i cavalli di battaglia di Gennaro Stroppolatini, il mecenate napoletano che il 2 giugno scorso, al Monumento dei caduti di Caserta, ha ricevuto (dopo le stelle al merito del lavoro e il cavalierato francese delle arti e delle lettere) dal prefetto Giuseppe Castaldo alla presenza del sindaco di Santa Maria Capua Vetere Antonio Mirra, la pergamena di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana firmata dal Presidente Sergio Mattarella e dalla premier Giorgia Meloni. Questa terza onoreficenza scaturisce dal grande impegno che Stroppolatini ha dedicato in questi anni alla cultura e al sociale.

Ha creato a Santa Maria Capua Vetere la prima casa museo dedicata al Teatro San Carlo di Napoli (dimora storica battezzata Palazzo San Carlo con il salone da ballo dedicato a Carla Fracci) e resta memorabile, nek giorno dell’inaugurazione, il suo valzer con l’etoile Carla Fracci. Nel 2022 essendo, Santa Maria Capua Vetere città murattiana, Stroppolatini dedica la sua sala Impero a Gioacchino Murat, in una cerimonia che vede la partecipazione dell’Ambasciatore di Francia Christian Masset e di un discendente di Gioacchino, il principe Pierre Murat venuto per l’occasione da Parigi con sua moglie.

Anche nel periodo del Covid Gennaro, instancabile, ha organizzato vari eventi tra cui un concerto lirico durante il lockdown a porte chiuse e, dopo la crisi ucraina, un altro dedicato alla pace e ripreso dalla Rai con artisti ucraini e russi.

Ha ricevuto dal consiglio direttivo di Bnl il MixCity Award per gli eventi fatti e l’impegno profuso nell’ambito Diversity & Inclusion. Sempre nell’ambito delle politiche di inclusione dopo l’esperienza di MixCity Gennaro ha creato un nuovo netwok di matrice italiana dedicato all’amicizia, ed al work life balance ed alla serenità aziendale battezzato: Les Amis Bnp Paribas con uno statuto che abbraccia tutte le tematiche inclusive ed è presente in tutte le regioni italiane con più di 1500 iscritti.

“La sua forza – si leggee in una nota – è stata sempre: “Be Yourself“, Sii te stesso, unita ad umanita’, caparbieta’, generosita’, empatia ed umilta’ e spirito di adattamento ed il suo linguaggio universale , ancora oggi sia nel lavoro che non e’ caratterizzato dalla semplicita’ ossia quello della vita di tutti i giorni affiancata a schiettezza e sostegno al nostro prossimo. Questi fattori sono stati anche la sua arma vincente nel mondo del lavoro: la Bnl ove Gennaro opera con successo da circa 15 anni nell’ufficio reclami”.