Genoa batte Samp e si regala la Juve in Coppa Italia

GENOVA (ITALPRESS) – Va al Genoa il ‘derby della Lanternà di Coppa Italia. Il Grifone, reduce da tre sconfitte di fila in campionato, risponde al momentaneo vantaggio di Verre ribaltando la Sampdoria sul 3-1: la doppietta di Scamacca e la rete di Lerager racchiuse in dodici minuti valgono il pass per gli ottavi contro la Juventus. Parte bene la squadra di Ranieri e il vantaggio si materializza al 18’. Il Genoa, impreciso in fase di disimpegno con Rovella, si fa soffiare il pallone da Verre che col destro dalla media distanza bacia l’incrocio dei pali e insacca alle spalle dell’incolpevole Marchetti per un eurogol che vale l’1-0. Le difficoltà dei rossoblù proseguono anche in avvio di secondo tempo, ma bastano però pochi secondi per riaccendere il derby: palla banalmente persa in proiezione offensiva dalla Samp, Pellegrini lancia in profondità Shomurodov che offre a Scamacca un assist solamente da spingere in porta e al 60′ il match torna in parità. Un fulmine a ciel sereno per i blucerchiati che accusano il colpo e affondano nel giro di una decina di minuti. Al 68′ il subentrato Lerager non sbaglia il tap-in dopo il miracolo di Audero su Scamacca, ma il bomber del Genoa trova comunque l’appuntamento con la doppietta al 72′ infilando la sfera sotto la traversa dopo un brutto errore di Adrien Silva. La Sampdoria non ha le energie fisiche e mentali per reagire, i rossoblù festeggiano la seconda vittoria del 2020 nella stracittadina genovese.

