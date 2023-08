(Adnkronos) – Il Genoa vince contro il Modena nei trentaduesimi di Coppa Italia. E per i rossoblù questa vittoria nasce sotto il segno dell’italo-argentino Mateo Retegui. Il centravanti azzurro segna una doppietta. Per il Genoa segnano anche Vasquez e Gudmundsson. Per il Modena a segno Manconi, Tremolada e Gargiulo.

Il Frosinone vince 1 a 0 contro il Pisa, l’Udinese 4 a 1 contro il Catanzaro e il Bologna 2 a 0 contro il Cesena.