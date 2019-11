Genova, 27 nov. (Adnkronos) – – Crolla un muraglione in corso Aurelio Saffi a Genova. E’ successo in serata intorno alle 20.30. A cedere è stata una porzione di muro all’angolo vicino al civico 3 A. Non risultano persone coinvolte al momento. Sul posto i vigili del fuoco.