Genova, Salis commossa dedica la vittoria al padre scomparso

“Felice e soddisfatta della campagna elettorale”

Genova, 26 mag. (askanews) – “Dedico la vittoria a mio padre. Mi avrebbe detto che è orgoglioso di me”. Lo ha affermato la neo sindaca di Genova Silvia Salis, candidata del centrosinistra, che si è commossa durante la conferenza stampa convocata dopo la vittoria alle elezioni comunali, ricordando il padre morto pochi giorni prima dell’inizio della campagna elettorale.Riguardo alla vittoria, “mi sento felice, soddisfatta – ha detto – e soprattutto orgogliosa della gara che abbiamo fatto perché come stile e responsabilità verso la cittadinanza è stata una campagna elettorale fatta veramente come mi aspettavo”.”Avevo chiesto a tutti noi e a me stessa – ha sottolineato Salis – di non scendere mai a certi livelli e sono orgogliosa che ci siamo riusciti. Lo abbiamo fatto per Genova e anche perché la politica deve imparare a usare un linguaggio migliore e deve essere un esempio positivo e non un esempio becero e negativo di attacchi personali”.