Genova,sondaggio Tecnè:centrosinistra con Salis la strappa al primo turno

Roma, 7 apr. (askanews) – La vicepresidente del Coni Silvia Salis, candidata civica alla testa di un ritrovato campo largo Pd-Cinque Stelle-Avs-liste civiche alcune delle quali con candidati centristi espressione di Italia Viva e Azione può strappare al primo turno il governo del Comune di Genova al centrodestra, guidato dal vicesindaco uscente della giunta Bucci Pietro Piciocchi alla testa di una coalizione Fdi-Lega-Forza Italia Noi Moderati e civici di area dell’ex sindaco e oggi Governatore della Liguria Marco Bucci. Lo rileva un sondaggio Tecnè per l’emittente genovese Primo Canale che assegna a Salis al primo turno delle Comunali in programma domenica 25 e lunedì 26 maggio il 52% di consensi, contro il 46,5% ottenuto da Picciocchi e il 3,5% a vantaggio di altri candidati.

La vittoria di Salis al primo turno è una previsione inedita, conseguenza di un marcato trend in crescita a suo favore misurato dal sondaggio Tecnè rispetto a Febbraio, quando furono formalizzate le due candidature. Il primo sondaggio condotto allora dalla stessa Tecnè sempre per Primo Canale prevedeva già allora Salis in vantaggio su Picciocchi ma con necessità di ballottaggio l’8 e il 9 giugno fra loro due per l’assegnazione della vittoria finale: 49,5% della candidata del campo largo contro 46,3% del candidato del centrodestra. Associato nella corsa dopo quella rilevazione in ticket da candidata vicesindaca dalla parlamentare di Noi Moderati Ilaria Cavo, coordinatrice del movimento che fa riferimento all’ex Governatore ligure Giovanni Toti. Ad altri candidati indipendenti invece il primo sondaggio Tecnè di Febbraio assegnava il 4,2%.

La rilevazione attuale, resa nota a Genova nel fine settimana, sembra allo stato dunque attestare in meno di due mesi una crescita di consenso per Salis del 2,5%, a fronte di un calo di Picciocchi dell’1,8% e di altri possibili candidati autonomi dello 0,7%.