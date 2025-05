Alberto Genovese, il giudice accusa l’ex: “Strategia mediatica per estorcere denaro”

Una vicenda giudiziaria intricata e dai risvolti clamorosi si arricchisce di un nuovo capitolo. Il Gup del Tribunale di Milano, Chiara Valori, ha chiesto alla Procura di indagare per calunnia una delle ex fidanzate di Alberto Genovese, l’imprenditore già condannato a 6 anni e 11 mesi per violenza sessuale in un altro procedimento.

Secondo la giudice, la giovane avrebbe denunciato falsamente Genovese per stupro, nel tentativo di ottenere da lui almeno due milioni di euro. Una cifra, come emerge dalle motivazioni della sentenza, che la donna avrebbe voluto usare per acquistare una casa a Milano. La denuncia, presentata mentre l’imprenditore era già detenuto, sarebbe parte di una «ben pianificata strategia», anche mediatica: la donna, infatti, partecipò nel 2021 alla trasmissione “Non è l’Arena” su La7, dopo essersi affidata all’ex fotografo Fabrizio Corona (per entrambi non vi è alcuna accusa).

Il giudice sottolinea come la donna abbia inizialmente difeso Genovese, dichiarando di non aver subito alcuna violenza, per poi trasformarsi nel suo “più strenuo accusatore”. Per il Gup, il consenso ai rapporti, anche a pratiche estreme, era presente e mai revocato, e fu la stessa donna a scegliere di drogarsi per perdere il controllo. Nessuna violenza, dunque, ma una narrazione stravolta a fini economici, capace di far leva sulla «morbosità dell’opinione pubblica e dei media».

In parallelo, Genovese e l’altra ex compagna Sarah Borruso (condannata a un anno per concorso in tentato stupro) hanno ottenuto le attenuanti generiche. Secondo Valori, entrambi hanno avviato un percorso terapeutico e di disintossicazione, offrendo risarcimenti significativi alle vittime e mostrando apertura verso forme di giustizia riparativa.