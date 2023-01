Gentile premier, le ricordo un proverbio siciliano, che per decenza edulcoro un po’. Più si rivolta il pitale più puzza il contenuto

Per la simpatia e la fiducia che ho in lei e che neppure la figuraccia delle accise può turbare, le suggerisco di non giustificarsi quando è costretta a fare qualcosa che smentisce le sue promesse elettorali. Tanto, si dimentica tutto. Mentre lei, giustificandosi, la ricorda. Dileggiando il governo che manteneva le accise sulla benzina lei prometteva di toglierle. Fu, invece, Draghi a toglierle e lei a rimetterle per esigenze certamente giustificate. Ma anche quel governo che lei dileggiava aveva le sue ragioni. Quindi, dopo quel video potrebbe aumentare o imporre qualsiasi tassa, tranne sulla benzina.

Sull’esempio di Trump anche i sodali di Bolsonaro insorgono e invadono giustamente Il parlamento a Brasilia. Così si difendono i diritti delle minoranze

Tanto, sanno già che il loro teppismo rimarrà impunito. Se non si potesse esprimere Il proprio dissenso in modo violento, che democrazia sarebbe?! Persino il capo dello stato uscente prima di lasciare il palazzo presidenziale ha distrutto i mobili e la libreria, divelto alcuni muri, portato con sé quadri di valore. Da noi Il vandalismo si limita a qualche danno alla CGIL, perché, dopo 77 anni, la libertà è ancora in rodaggio. È che in Brasile chi ha perso – non si sa perché – sta al potere, come negli USA per altri due mesi e ha il tempo di creare qualche problema al successore. Prima o poi impareremo anche no

La democrazia è come una bella ragazza in cui risaltano subito all’occhio i tanti difetti. La dittatura, invece, è bruttina e si notano le poche caratteristiche positive

Nella libertà e nel benessere, che la democrazia produce, gli elettori notano tutti i difetti del sistema. Tanto che sono più le critiche che gli apprezzamenti. Nei regimi totalitari, che si accettano senza poterli criticare, si apprezzano i lati positivi. Ecco perché si dice che “allora” si dormiva con le porte aperte, ma si omette che la povertà era così diffusa che nelle case non c’era nulla da rubare. Si dice pure che i palazzi non crollavano. Non si dice che ci abitavano i gerarchi mentre la povera gente viveva in catapecchie.

Se n’è andato un grande amico di tanti anni. Lo conobbi da ragazzo, quando il padre se lo portava dietro per controllare che studiasse

Divenne un celebre penalista. Non perdeva una festa né una ragazza. Era invitato ovunque perché importante, simpatico, brillante, scapolo. Aveva creato un gruppo di cui io ero l’unico ammogliato. Mia moglie non vi era ammessa. Ma gli mandava il tiramisù senza zucchero che non gli faceva male. In sette/otto amici due volte al mese ci vedevamo a pranzo la domenica nella sua villa di campagna. Per demonizzare l’età si parlava soprattutto di quando eravamo giovani. Per anni ho cercato di convincerlo a sposarsi. Se ci fossi riuscito, quello stupido, caro, cocciuto, indimenticabile Roberto Ruggiero sarebbe forse ancora tra noi

Presidente, sono sorpreso della sua ambizione. Lei ha già un ruolo istituzionale importante e un partito non si può guidare part time. La credevo più saggio

Anziché essere sempre in disaccordo tra voi, per una volta sostenga la Schlein, che è più adeguata perché donna e deputato, ed è la rivale naturale di Meloni. È anche una novità per il PD, mentre lei è la copia di Letta con in più la barba. Non si è mai sentito di un segretario che non sia parlamentare e neppure la sua vice. Sembra una gag di Fantozzi, invece è un grave errore politico. Stupidità e disonestà darebbero un’altra sberla al povero PD, partito per cui io non voto, ma indispensabile alla democrazia. Se dovesse vincere lei, sarebbe un altro regalo alla destra dopo quello di Letta.

La destra fa come fanno tutti e mette i suoi al posto di quelli della sinistra. Magari cercheranno di fare meglio, premiando anche il merito – Perché mia figlia Patrizia potesse completare gli studi a Harvard – dopo laurea, dottorato e vari master – dovemmo ricorrere a un cospicuo prestito in banca, che lei stessa pagò in cinque anni quando, poco dopo, fu assunta alla Banca Mondiate e poi al Fondo Monetario. Nonostante i suoi risultati di alto livello non riuscì a ottenere alcuna borsa di studio. Mentre la ebbero tutti i figli di…. Ad alcuni ne toccarono addirittura due, seppure non potessero usarne più di una. Chissà se questi sono più giusti.

Li credevamo migliori. Invece, i Fratelli d’Italia raccolgono, come tutti gli altri, transfughi che poi li tradiranno

Un tempo biasimavano i voltagabbana e chi li accoglieva. Volevano addirittura una legge, contro i ribaltoni, che evitasse il passaggio da un partito all’altro. Qual è il vantaggio di accettare gente senza fede né dignità, che si aggrappa alla politica perché non in grado di fare altro? Se lo sapesse Mussolini! Chi tradisce non può essere un patriota. Stiamo sprofondando nell’immoralità. Questa gentaglia fluttuante, che in democrazia è alla continua ricerca del vincitore, riuscì ad affondare persino la DC. I nuovi ricchi saranno le prossime vittime.