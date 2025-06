CATANIA (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando per discutere delle prospettive che abbiamo in Europa. Le decisioni dell’amministrazione Trump mettono l’Europa in condizioni complicate. Le scelte politiche, giorno per giorno, le faranno i partiti”. Lo ha dichiarato Paolo Gentiloni, già presidente del Consiglio dei Ministri e Commissario europeo per gli affari economici e monetari, intervenendo all’incontro “Una scelta per il futuro”, a Catania. xn5/vbo/mca2