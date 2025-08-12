Geofisica, al via la missione Inside con la nave Gaia Blu nel Tirreno

Analizzare le temperature e i dettagli geologici e magnetici dei fondali del mar Tirreno: è l’obiettivo di Inside, la missione di esplorazione che si svolgerà fino al 27 agosto a bordo della nave da ricerca Gaia Blu del Consiglio nazionale delle ricerche. Coordinata da Filomena Loreto, dell’Istituto di scienze marine del Cnr, Inside vede la collaborazione di 14 tra ricercatori e tecnici di istituzioni italiane e straniere come Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Università di Genova e di Trieste, l’università americana Nebraska-Lincoln, il Consiglio Superiore della ricerca Scientifica spagnolo e l’Università francese Sorbonne. Obiettivo è quello di raccogliere dati per meglio comprendere lo stato termico e la composizione del fondale del Mar Tirreno e porli in relazione all’evoluzione che il bacino ha avuto dall’inizio della sua formazione ad oggi. In particolare, verranno effettuate misure del flusso di calore terrestre oltre alla raccolta di altri dati geofisici, come la morfologia e immagini sismiche ad alta risoluzione del fondale marino, e magnetometria. Il settore di indagine sarà il Tirreno centro meridionale e in parte ricalca l’area dove lo scorso anno sono state condotte precedenti perforazioni che avevano incontrato rocce del mantello e anche di crosta continentale. Dai dati che verranno raccolti nella campagna Inside si cercherà anche di comprendere l’estensione dei vulcani sottomarini.