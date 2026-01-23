Geofisica marina, Socotec Italia apre un’Academy a Sorrento: corsi di formazione retribuiti e assunzioni

Socotec Italia rafforza la propria presenza nel monitoraggio geofisico marino e investe su nuove competenze specialistiche con il lancio della Geophysical Research Academy, un percorso di alta formazione professionale retribuita dedicato alla geofisica marina e all’acquisizione dati.

L’iniziativa nasce per rispondere alla crescente domanda di tecnici qualificati nei settori delle infrastrutture offshore, della transizione energetica e del monitoraggio ambientale, ambiti in cui l’attività in mare e l’utilizzo di strumentazioni avanzate richiedono competenze sempre più specifiche.

La Academy è pensata per colmare il divario tra formazione accademica e lavoro operativo. Ai partecipanti viene offerta un’esperienza concreta, costruita su progetti reali e attività sul campo, con un forte orientamento alle operazioni marine.

Il percorso ha una durata complessiva di 320 ore, distribuite in circa cinque mesi, e prenderà il via a febbraio 2026 nella sede Socotec di Sorrento (Napoli). La struttura didattica segue un modello di action learning: 80 ore di formazione teorica in aula e 240 ore di attività pratiche, prevalentemente in mare, su strumentazioni e commesse operative.

L’accesso alla Geophysical Research Academy prevede un contratto di lavoro a tempo determinato di sei mesi, che copre l’intero periodo formativo. Al termine del percorso, per i profili ritenuti idonei, è previsto l’inserimento stabile in azienda con contratto a tempo indeterminato.

Il programma è rivolto a candidati attualmente disoccupati o inoccupati. I requisiti formativi includono neodiplomati di istituti nautici (costruzioni navali, conduzione del mezzo) e laureati Stem, sia triennali sia magistrali, in discipline come geologia, geofisica, scienze ambientali, ingegneria (civile, ambientale, nautica), biologia marina e oceanografia.

Socotec Italia ricerca profili con una spiccata motivazione per l’ambiente marino, disponibilità alla mobilità e alla vita di bordo, flessibilità operativa e capacità di problem solving, competenze ritenute essenziali per operare nei contesti applicativi della geofisica marina.

Il piano didattico è articolato in moduli progressivi che vanno dalle basi di geologia e geotecnica alla navigazione tecnica, dalla sicurezza Hse terrestre e marina all’acquisizione e al processing dei dati geofisici. Tra le principali tecniche affrontate figurano sismica marina, magnetometria, side scan sonar e multibeam, oltre all’utilizzo di software Gis, georeferenziazione e analisi dei dati su dataset reali.

Le selezioni sono già aperte e i posti disponibili sono limitati. Le candidature possono essere presentate attraverso la pagina dedicata sul sito di SOCOTEC Italia.

Con la Geophysical Research Academy, l’azienda consolida la propria strategia di sviluppo delle competenze interne e rafforza il posizionamento del gruppo come operatore integrato nei servizi di testing, ispezione, certificazione e monitoraggio ambientale.