Geolier annuncia il live al Maradona con 500 droni: due serate da 116.000 spettatori all’Ippodromo di Agnano

Geolier ha annunciato il suo ritorno dal vivo a Napoli con un grande evento allo Stadio Diego Armando Maradona, previsto per il 26 giugno 2026. L’annuncio è arrivato nel corso del primo dei due concerti all’Ippodromo di Agnano, dove l’artista partenopeo si è esibito davanti a 116.000 spettatori complessivi nelle due serate.

A colpire il pubblico, oltre alla scaletta e alla produzione, è stato soprattutto il drone show che ha interrotto lo spettacolo per alcuni minuti: 500 droni hanno illuminato il cielo con immagini animate che richiamavano simboli della città e dell’artista, tra cui una “G” tridimensionale, il volto di Maradona, il Vesuvio, la scritta “Napoli” e infine l’annuncio del concerto al Maradona.

Lo spettacolo, della durata di circa cinque minuti, è stato realizzato da Artech e Dronisos, ed è stato il primo show di droni di queste dimensioni integrato in un live musicale in Italia.

Il concerto ha unito diversi registri: una prima parte ad alta intensità ritmica con brani come Capo, Moncler, Nu parl’, nu sent’, nu vec’; una sezione centrale più elettronica con un DJ set di Poison Beatz e gli interventi di diversi ospiti, tra cui Rocco Hunt, SLF, Luché; e infine un finale più intimo e melodico con brani come Episodio d’amore, Scumpar, Chiagne (con Lazza), Per sempre e Give You My Love.

Uno dei momenti più scenografici del live è stato quello in cui Geolier si è alzato in volo imbracato con dei cavi, sorvolando il pubblico mentre eseguiva Campioni in Italia e P Secondigliano. “Volevo andare anche da quelli dietro. L’Ippodromo è lungo, quelli dietro non vedono,” ha spiegato. “Il momento è stato pensato per questo, non solo per lo spettacolo.”

Nonostante la grande produzione – palco, luci, orchestra, ospiti – l’atmosfera del live è rimasta raccolta e partecipata, con un pubblico variegato ma fortemente radicato nella città. “Non è che Geolier è Napoli. È Napoli che è Geolier,” ha detto nel backstage, sottolineando il legame che lo unisce alla sua comunità.

L’annuncio del concerto al Maradona va ad aggiungersi alle date già previste del Tour Stadi 2026, che toccherà anche San Siro (Milano), Olimpico (Roma) e Franco Scoglio (Messina).