Dopo il record di Geolier nel 2024, il Festival del Teatro dei Ruderi di Cirella rilancia con una stagione 2025 ricca di grandi nomi

È stata ufficialmente presentata una delle rassegne estive più attese del Sud Italia: il Festival del Teatro dei Ruderi di Cirella, diretto da Alfredo De Luca (nella foto con Fiorella Mannoia) realizzato con il co-finanziamento della Regione Calabria e il patrocinio del Comune di Diamante.

Dopo il successo dell’edizione 2024, che ha registrato circa 50mila spettatori e ha visto il concerto record di Geolier, il festival torna a confermarsi come appuntamento di punta per le grandi produzioni dello spettacolo dal vivo in Calabria, con una programmazione che abbraccia nomi di rilievo del panorama musicale nazionale e internazionale.

Alfredo De Luca, direttore artistico del Teatro dei Ruderi, e unico associato Assomusica per la Calabria, ha annunciato il cartellone 2025 che animerà la suggestiva area archeologica di Cirella Antica, nel cuore della Riviera dei Cedri.

L’apertura è fissata per il 19 luglio con una tappa internazionale del format esclusivo Latin Vibes, ideato appositamente per il festival. Sul palco, alcuni dei protagonisti più seguiti della scena latina e caraibica come Dani J, La Maxima 79, Jean & Alex e Cuban Flex, artisti che vantano milioni di visualizzazioni sulle principali piattaforme digitali.

Tra gli eventi più attesi, Anna Pepe farà tappa il 4 agosto con il suo VB Summer Tour, seguita da un evento eccezionale: la doppia data di Brunori Sas – terzo classificato al Festival di Sanremo – previsto il 7 e l’8 agosto, un unicum nella storia del Teatro dei Ruderi con una doppia data consecutiva annunciata.

Il programma proseguirà il 12 agosto con l’energia intramontabile di Gigi D’Agostino, pronto a infiammare il pubblico con i suoi successi dance. Il giorno seguente, il 13 agosto, sarà la volta di Sal Da Vinci, protagonista dell’estate con il brano “Rossetto e caffè”.

Dopo la pausa di Ferragosto, spazio alla grande musica italiana: il 17 agosto, Fiorella Mannoia incanterà la platea con “Fiorella Sinfonica”, concerto inedito accompagnato dall’orchestra; il 18 agosto sarà protagonista Umberto Tozzi con “L’ultima notte Rosa Tour”, mentre il 19 agosto salirà sul palco Alfa, forte del recente successo del singolo “A me mi piace” feat. Manu Chao.

Gran finale con due appuntamenti imperdibili: il 21 agosto, con il rapper partenopeo Luchè e il 22 agosto i Coma Cose, reduci dal successo di “Cuoricini”, chiuderanno ufficialmente la stagione.

«Ripetersi o far meglio è sempre una sfida – ha dichiarato il direttore artistico Alfredo De Luca – ma ogni anno, insieme al team organizzativo, alle Autorità e agli Enti coinvolti, lavoriamo senza sosta per offrire al pubblico un’esperienza indimenticabile. Il Teatro dei Ruderi è ormai parte del circuito dei migliori festival italiani, un traguardo raggiunto grazie all’impegno costante per la valorizzazione del sito. Il festival deve essere uno stimolo di vacanza per i turisti che scelgono la nostra costa per vivere musica e cultura in uno scenario unico».

Una stagione di grandi nomi, spettacolo e turismo: il Teatro dei Ruderi si prepara a un’estate indimenticabile.

I biglietti per tutti gli eventi sono già disponibili su www.alfredodeluca.it e www.ticketone.it.