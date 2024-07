Geolier, disco di platino per il nuovo album “Dio lo sa”: già 8 milioni e mezzo di visualizzazioni

Geolier è inarrestabile. Nel pieno del suo straordinario tour estivo, che lo ha visto per 3 show spettacolari sold out allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il suo nuovo album, “Dio lo sa” (Warner Music Italy), conquista oggi il disco di platino, dopo essersi confermato – per la terza settimana consecutiva – alla #1 della Classifica Album di Fimi/Gfk Italia. L’album ha mostrato le sue grandi potenzialità sin dall’uscita, registrando una crescita notevole rispetto al risultato d’esordio de “Il coraggio dei bambini”, triplicando il numero di copie fisiche vendute, con un +270%, e incrementato il totale delle units fisiche e digitali del 48%. Già nelle prime 24 ore di “Dio lo sa” – disponibile in digitale e nei vari formati CD e doppio vinile al link https://geolierofficial.lnk.to/diolosa, – era chiaro che Geolier avesse battuto il suo personale record, totalizzando 8.499.599 streams, raggiungendo così il 32% di ascolti in più dell’ultimo album nello stesso periodo. Dopo lo show di Napoli, studiato appositamente per la sua città, che ha lasciato tutti a bocca aperta con due ore e mezza di musica, un’energia indescrivibile e un impianto luci curato nei minimi dettagli, continua il tour Geolier Live 2024. Ad accompagnarlo sul palco una band formata da Guido Della Gatta alle chitarre, Carmine Landolfi B Dog alla batteria, Francesco Checcho D’Alessio e Max D’Ambra alle tastiere, Cristian Capasso al basso e Dat Boi Dee e Poison Beatz alle due console.