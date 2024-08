Geolier ospite speciale della Notte della Taranta

Geolier sarà ospite speciale alla ‘Notte della Taranta’ in programma il 24 agosto a Melpignano (Le). Il Concertone sarà trasmesso in diretta da Rai 3 e in simulcast su Rai Radio 2 alle 21.30. L’annuncio arriva in un momento in cui Geolier è davvero inarrestabile: nel pieno del suo straordinario tour estivo, che lo ha visto per 3 spettacoli spettacolari sold out allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli , il suo nuovo album, ‘Dio lo sa’ (Warner Music Italy), disponibile in digitale e nei vari formati cd e doppio vinile ha già conquistato il doppio disco di platino, dopo 3 settimane consecutive in testa alla Classifica Album di Fimi/GfK Italia. Geolier uno dei fenomeni musicali più eclatanti che l’Italia abbia visto e vissuto negli ultimi anni, forte delle sue radici e sempre teso a superare qualsiasi limite geografico e musicale, in pochi anni è riuscito a diventare punto di riferimento per l’urban italiano, nonché nome tra i più richiesti da tutta la scena. Sul palco della Notte della Taranta interpreterà un’originalissima ‘I p’ me, tu p’ te’ con l’arrangiamento del maestro concertatore Shablo. Il suo ultimo disco, ‘Il coraggio dei bambini’, certificato sei volte platino, è stato alla #1 della Classifica degli album più ascoltati del 2023 in Italia su Spotify e della Top Album Fimi 2023. Oltre a una pioggia di certificazioni, 73 dischi di platino e 29 ori collezionati in totale, Geolier, nelle classifiche di fine anno di Vevo, è stato alla #1 della Top 10 Artisti Italia, con 253.1 milioni di views, e alla #3 della Top 10 Video Italia con ‘Come vuoi’ . Il 2024 di Geolier si è aperto con la partecipazione alla 74° edizione del Festival di Sanremo con il brano ‘I p’ me, tu p’ te’, certificato quarto disco di platino da Fimi/GfK Italia e che ha debuttato nella Top 50 Global e alla #1 della classifica Top 50 Italia di Spotify e della Top 100 Italia di Apple Music, entrando in seguito anche nella ‘Billboard Global 200’. A marzo esce il suo singolo ‘L’ultima poesia’ (doppio platino) che lo vede insieme a Ultimo, seguito da ‘El pibe de oro’ (disco di platino), che ha anticipato il suo terzo album ‘Dio lo sa’ (doppio platino), che rispetto all’esordio di quello precedente ha registrato un incremento di copie fisiche vendute del 270% e del totale delle unità fisiche e digitali del 48%, totalizzando solo nelle prime 24 ore di uscita 8.499.599 stream. Dopo il due tour l’anno scorso, che lo hanno visto esibirsi per tutto lo stivale, con ben 4 date sold out al PalaPartenope di Napoli , adesso è nel pieno del suo ‘Geolier live 2024’. Nonostante stia collezionando un successo dopo l’altro, il rapper pensa già a come sorprendere i suoi fan l’anno prossimo, annunciando un tour nei palasport per marzo 2025. Gli appuntamenti andranno ad aggiungersi al già noto e imperdibile live del 25 luglio 2025 all ‘Ippodromo di Agnano. Il Concertone è un progetto culturale della Fondazione La Notte della Taranta sostenuto da Regione Puglia e ‘Pugliapromozione’ in collaborazione con Unione dei Comuni della Grecìa salentina e Istituto Diego Carpitella. Tre ore di musica popolare dove il ritmo della pizzica incontra le sonorità pop, urban, trap con citazioni da Morricone a Piazzolla. La linea artistica del concerto si svilupperà intorno al tema della ventisettesima edizione: generazione Taranta. Una sequenza di ipnotiche pizziche contaminate dai suoni contemporanei, la bellezza dei canti di tradizione in dialetto salentino, grico e arbereshe, i colori e le atmosfere frizzanti delle coreografie firmate da Laccio, faranno ballare la piazza dei 150mila tarantolati provenienti da ogni parte del mondo.