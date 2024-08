Geolier superospite al Concertone della Notte della Taranta

Roma, 14 ago. (askanews) – Geolier superospite sul palco della Notte della Taranta: interpreterà un’originalissima “I p’ me, tu p’ te”, con l’arrangiamento del maestro concertatore Shablo, il 24 agosto a Melpignano.

L’annuncio arriva in un momento in cui Geolier è davvero inarrestabile: nel pieno del suo straordinario tour estivo, che lo ha visto per 3 show spettacolari sold out allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il suo nuovo album, “Dio lo sa” (Warner Music Italy) – disponibile in digitale e nei vari formati CD e doppio vinile – ha già conquistato il doppio disco di platino, dopo 3 settimane consecutive in testa alla Classifica Album di FIMI/GfK Italia.

Il Concertone è un progetto culturale della Fondazione La Notte della Taranta sostenuto da Regione Puglia e Pugliapromozione in collaborazione con Unione dei Comuni della Grecìa salentina e Istituto Diego Carpitella. Tre ore di musica popolare dove il ritmo della pizzica incontra le sonorità pop, urban, trap con citazioni da Morricone a Piazzolla. La linea artistica del concerto si svilupperà intorno al tema della ventisettesima edizione: generazione Taranta. Una sequenza di ipnotiche pizziche contaminate dai suoni contemporanei, la bellezza dei canti di tradizione in dialetto salentino, grico e arbereshe, i colori e le atmosfere frizzanti delle coreografie firmate da Laccio, faranno ballare la piazza dei 150mila tarantolati provenienti da ogni parte del mondo.