PALERMO (ITALPRESS) – “La collaborazione tra i professionisti è quello che farà la differenza. Se i professionisti si uniscono e mettono insieme competenze diverse e professionalità così alte e diverse, secondo me, possono fare la differenza nella costruzione di qualcosa di nuovo per il Paese”. Così Tiziana Tafaro, presidente del Consiglio Nazionale degli Attuari, a margine del congresso nazionale dei geologi, in corso di svolgimento a Palermo.

