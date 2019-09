Geologia, via allo studio sull’uomo di Neanderthal nelle grotte di Cilento, Toscana e Puglia

La National Geographic Society ha finanziato un progetto di ricerca dell’Università di Siena sulle dinamiche dell’estinzione dei Neanderthals, e della successiva comparsa degli uomini moderni in Italia. Le ricerche si svolgeranno in Toscana, sul monte Argentario, in Puglia e in Campania nell’area del Cilento. Il progetto di ricerca è stato presentato dal geologo Ivan Martini, ricercatore presso il Dipartimento di scienze fisiche, della terra e dell’ambiente dell’Ateneo senese e ‘National Geographic Explorer’ 2019, e ha l’obiettivo di comprendere meglio le dinamiche dell’estinzione dei Neanderthals, e la successiva comparsa degli uomini moderni in Italia. “Lo studio riguardera’ le successioni sedimentarie di numerose grotte e ripari italiani che conservano i resti di questi uomini primitivi – spiega Ivan Martini – e si avvarra’ delle piu’ moderne tecniche di indagine in ambito sedimentologico, stratigrafico e paleoantropologico. Le indagini si svolgeranno in Toscana, nella grotta Cala dei Santi sul monte Argentario, in Puglia e nel Cilento”. Il team multidisciplinare che portera’ avanti la ricerca, della durata di un anno, e’ costituito anche da altri ricercatori del Dipartimento di Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente dell’Ateneo.