Geopolitica dello spazio, giovedì 12 a Bagnoli via alla quarta edizione della conferenza nazionale

Quali sono le implicazioni geopolitiche, giuridiche, economiche e tecnologiche legate all’esplorazione dello spazio profondo? Ne discutono istituzioni, aziende, esperti e accademici giovedì 12 dicembre, dalle ore 9,30 nell’Auditorium Porta del Parco di Bagnoli, dove si terrà la quarta edizione della conferenza nazionale di Geopolitica dello Spazio organizzata dal Club Atlantico di Napoli e dal Distretto Aerospaziale della Campania (Dac). Il tema centrale sarà la navigazione nello spazio cislunare e oltre, con un focus sulle nuove dinamiche internazionali e sull’evoluzione dell’ambiente spaziale. La conferenza mira a riflettere sull’intensificarsi delle attività spaziali e sul loro impatto, con particolare attenzione alla collaborazione pubblico-privato e alla competizione strategico-militare.

Programma

Lectio Magistralis:

L’apertura della giornata sarà affidata al Prof. Sergio Marchisio , Professore Emerito di Diritto delle Attività Spaziali e Diritto Internazionale, che approfondirà le questioni giuridiche e strategiche legate all’esplorazione spaziale.

1. Geopolitica e Diritto dello Spazio: un’analisi delle alleanze internazionali, della competizione tra potenze come Stati Uniti e Cina, e delle sfide legate alla regolamentazione dello spazio.

2. Innovazione e Sviluppo Scientifico e Tecnologico: un focus sulle opportunità economiche e tecnologiche dell’esplorazione spaziale, dal turismo alle risorse extraterrestri, con interventi di rappresentanti di aziende come Leonardo, Thales Alenia Space, e giovani innovatori come Mattia Barbarossa di Sidereus Space Dynamics.

Saluti del professor Luigi Carrino, presidente del Dac, e del professor Vittorio Amato, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Federico II.

La conferenza: Lo spazio come frontiera globale

La conferenza esplorerà come la crescente antropizzazione dello spazio stia trasformando il cosmo in una nuova arena di competizione internazionale, con sfide simili a quelle affrontate nei secoli scorsi durante lo sviluppo delle rotte marittime. Mentre le principali potenze spaziali si concentrano su programmi come Artemis e ILRS, emerge la necessità di un quadro multilaterale che garantisca stabilità e collaborazione in un ambiente sempre più complesso e affollato.

L’evento è un’occasione unica per dialogare con esperti e protagonisti del settore spaziale, esplorando come il Mezzogiorno, attraverso il distretto aerospaziale della Campania, possa giocare un ruolo chiave nell’evoluzione del settore. In un momento in cui lo spazio diventa sempre più una risorsa economica e strategica, Napoli si pone al centro di questa discussione globale.

Qui il link per effettuare la registrazione e qui il link dove reperire il programma completo.