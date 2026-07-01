Geopolitica, logistica e filiere industriali: il 7 luglio l’evento estivo di Alis a Manduria

Sarà dedicato all’impatto degli attuali scenari geopolitici sulla logistica e sulle filiere industriali l’appuntamento estivo promosso da Alis, in programma martedì 7 luglio alla Masseria Li Reni di Manduria (Taranto). L’incontro prenderà il via alle 19.20, mentre gli accrediti e l’aperitivo sono previsti a partire dalle 18.45.

L’evento, moderato da Bruno Vespa, riunirà rappresentanti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e del sistema dei trasporti per un confronto sulle principali sfide che interessano il comparto logistico e le filiere produttive, in un contesto segnato dalle tensioni geopolitiche e dalle trasformazioni dei mercati internazionali.

Tra i relatori sono annunciati Guido Grimaldi, presidente di Alis; Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Luigi Sbarra, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle Politiche per il Sud; Sergio Liardo, comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera; Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura; Sabrina De Filippis, amministratrice delegata di Fs Logistix; Domenico Sammarco, sindaco di Manduria; Giovanni Gugliotti, presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ionio; e Francesco Mastro, presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale.

Nel corso del dibattito saranno affrontati i temi della competitività della logistica e delle filiere strategiche, insieme alle ricadute degli attuali scenari geopolitici, energetici ed economici. Un focus particolare sarà dedicato all’economia del Mezzogiorno e della Puglia, con l’obiettivo di analizzare opportunità e criticità per il sistema produttivo e infrastrutturale del territorio.