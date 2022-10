Geopolitica, torna il festival Mare Liberum

E’ tornaro a Catania, venerdì 7 e sabato 8 ottobre, il Festival di Geopolitica Mare Liberum, ospitato, come sempre, in quelli che ormai sono considerati i “luoghi di Mare Liberum”: il Rettorato dell’Università degli Studi di Catania, le sale del Comune di Catania e la sede di Associazione Diplomatici, in via Duca degli Abruzzi 180 (CT). L’iniziativa è organizzata da Eastwest European Institute e da Associazione Diplomatici, con il patrocinio del Comune di Catania e dell’Università di Catania e in collaborazione con “Sole24Ore”, “Linkiesta” e “La Sicilia”. “Ucraina, energia e nuovi equilibri globali: L’Europa al centro del mondo” è il tema della sesta edizione, che si conferma come un’agorà in cui professionisti di diversi settori rendono accessibili agli studenti temi complessi, con un linguaggio informato e serio ma semplice e immediato. Il Festival è il primo evento del nuovo anno sociale di Associazione Diplomatici – che si accinge a inaugurare così i propri corsi di formazione – e coinvolgerà oltre 10mila studenti provenienti da 149 diversi paesi del mondo. L’associazione farà tappa a Firenze, Dubai, Abu Dhabi, Roma e New York con l’ormai consolidato modello di formazione basato sulla fedele riproduzione del meccanismo di funzionamento degli organi dell’ONU, che vedrà gli studenti applicare in modo pratico e funzionale quanto appreso durante il corso di formazione interpretando il ruolo di ambasciatori alle Nazioni Unite. I ragazzi studieranno i principali fatti geopolitici internazionali, con particolare attenzione alla questione ucraina e alla crisi energetica globale. Come da tradizione, molti gli ospiti italiani e internazionali che animeranno i corsi e gli eventi dell’associazione: da Giuseppe Scognamiglio, Direttore di Eastwest, a Myrta Merlino e Marco Tardelli, Goodwill Ambassador di “Diplomatici”, Salvatore Carrubba, Christian Rocca e Maria Latella. Dopo avere ospitato, lo scorso anno a New York, l’ex presidente Bill Clinton – per l’occasione intervistato dal presidente di Diplomatici Claudio Corbino e da Francesco De Gregori -, quest’anno prenderanno parte ai lavori dell’associazione Boris Tadic, ex presidente della Repubblica di Serbia, e Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento Europeo, che accompagneranno gli studenti durante tutto l’anno di studi a partire proprio dal Festival di Catania. Molte ancora le sorprese con grandi ospiti dal mondo della cultura, della politica e dello sport. Sul sito dell’Associazione tutte le informazioni per accedere ai corsi.