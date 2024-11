Georgia, 3 importanti imprenditori del cinema incontrano l’ambasciatore D’Antuono

L’Ambasciatore d’Italia in Georgia, Massimiliano D’Antuono, ha incontrato il 6 Novembre 3024 Khatuna Khundadze, Merab Kokochashvili e Giorgi Kharebava, membri del Consiglio di Amministrazione dello Studio Georgian Film, uno dei più antichi studi cinematografici del mondo, fondato nel lontano 1921, che ha prodotto più di 800 lungometraggi, cortometraggi e televisivi, 1600 documentari e 600 film d’animazione.

Tra i temi del caloroso incontro, si legge in una nota, le prospettive della collaborazione tra i cineasti di due Paesi, incontri bilaterali tra i producer e iniziative congiunte.

Con Merab Kokochashvili, noto regista e sceneggiatore georgiano, è stato discusso ‘Terzo mondo’, nuovo film del regista che verrà presentato al Festival internazionale del cinema di Berlino.

Dopo il successo di quest’anno del Mestia International Short Mountain Film Festival, che ha visto come l’ospite d’onore Reinhold Messner, alpinista, esploratore, ricercatore e regista italiano, Khatuna Khundadze, direttrice del Festival, sono state presentate le proposte per la partecipazione italiana alla prossima edizione del Festival.