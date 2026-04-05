Georgia, brindisi nella Residenza d’Italia per il primo anno della Camera di Commercio

In occasione del primo anno dalla creazione della Camera di Commercio Italo-Georgiana (Itageo), l’ambasciatore d’Italia in Georgia Massimiliano D’Antuono ha ospitato nella Residenza d’Italia Marta Imeneo, segretario generale e i membri dell’Itageo, organizzazione che rappresenta un ulteriore strumento per favorire la collaborazione tra gli imprenditori italiani e georgiani e stimolare lo sviluppo di rapporti di collaborazione, mettendo in contatto aziende e professionisti dei due Paesi.

Un momento di convivialità ma anche di networking e di condivisione di idee: l’evento è stato un’occasione perfetta per presentare la visione e le priorità strategiche dell’Itageo, fare punto sulle opportunità per le aziende e discutere le tematiche di comune interesse, consolidare le relazioni già esistenti e favorire nuove connessioni dando il benvenuto ai nuovi membri dell’Itageo.