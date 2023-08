Georgia, l’ambasciatore in Italia ricorda la guerra con la Russia

L’ambasciatore della Georgia in Italia, Konstantine Surguladze, ha rilasciato un commento sul 15° Anniversario della guerra Russo-Georgiana.

“Oggi, 7 agosto 2023, ricorre il 15° Anniversario dell’agressione militare della Russia contro la Georgia.

Nell’agosto del 2008, la Russia, violando l’integrità territoriale della Georgia e tentando di ridisegnare con la forza i confini di uno Stato sovrano, ha posto una minaccia chiara all’architettura di sicurezza della regione e dell’intera Europa. Dopo 15 anni la Federazione Russa continua l’occupazione militare delle regioni georgiani – Abkhazia e Tskhinvali/Ossezia del Sud, ignorando le norme ed i principi fondamentali del diritto internazionale.

La Federazione Russa continua tuttora a violare i suoi obblighi internazionali, rifiutandosi attuare appieno l’accordo di cessate il fuoco del 12 agosto 2008 mediato dall’UE. La Russia espande il suo controllo illegale nei territori occupati, aggravando la situazione umanitaria e di sicurezza sul terreno attraverso varie azioni illegali come l’installazione di recinzioni di filo spinato e barriere artificiali lungo la linea dell’occupazione, limitazione del movimento della popolazione colpita dal conflitto, detenzioni illegali e così via.

Inoltre, la creazione di uno spazio sociale ed economico comune con i territori occupati e la firma di vari cosiddetti “accordi” di integrazione, rafforza un effettivo controllo russo sul terreno e isola ulteriormente le persone dal resto della Georgia e dalla comunità internazionale.

La potenza occupante continua ad impedire l’accesso alle organizzazioni internazionali e l’istituzione di meccanismi di sicurezza internazionale sul terreno. L’accesso alle regioni dell’Abkhazia e di Tskhinvali è persino negato alla missione di monitoraggio dell’UE (EUMM), nonostante il suo mandato.

La Georgia persegue inequivocabilmente la politica di risoluzione pacifica del conflitto Russo-Georgiano ed è determinata ad utilizzare gli strumenti diplomatici e legali, continuando una stretta cooperazione con i suoi partner internazionali per garantire la disoccupazione dei suoi territori e lo sviluppo pacifico del paese. La Georgia continua a impegnarsi in modo costruttivo nei colloqui internazionali di Ginevra, che è l’unico formato che affronta la questione dell’attuazione dell’accordo di cessate il fuoco del 12 agosto 2008 mediato dall’UE. Il Governo georgiano adotta misure per facilitare la riconciliazione e il rafforzamento della fiducia tra le comunità divise dalla linea dell’occupazione e per costruire un futuro europeo comune.

La Georgia è grata per il fermo sostegno dell’Italia e della comunità internazionale alla sovranità e all’integrità territoriale della Georgia e apprezza il contributo dei partner internazionali nel processo di risoluzione pacifica del conflitto Russo-Georgiano. Il Governo georgiano fa appello alla comunità internazionale affinché continuino gli sforzi consolidati per raggiungere la risoluzione pacifica dei conflitti e la disoccupazione dei territori georgiani, il ritorno dignitoso degli sfollati interni e dei rifugiati alle loro case.

La Georgia invita la Federazione russa a rispettare la sovranità e l’integrità territoriale della Georgia, ad adempiere agli obblighi derivanti dall’accordo di cessate il fuoco del 12 agosto 2008 mediato dall’UE e ritirare le sue forze dal territorio della Georgia”, ha concluso l’amb. Konstantine Surguladze Nel suo commento.