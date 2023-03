Georgia, Parlamento respinge legge in stile russo su finanziamenti esteri

Il Parlamento della Georgia ha votato contro il controverso disegno di legge sugli ‘agenti stranieri’, dopo che secondo l’opposizione e migliaia di manifestanti che hanno invaso la capitale all’inizio di questa settimana avrebbe potuto soffocare il dissenso e limitare le libertà dei media, inaugurando una repressione in stile russo. La legge avrebbe richiesto ai media e alle organizzazioni non governative che ricevono più del 20% dei loro finanziamenti da fonti estere di registrarsi come “agenti di influenza straniera”. Gli oppositori del testo sostengono che il disegno di legge sia stato ispirato da una legge simile in Russia che viene utilizzata per mettere a tacere i critici e potrebbe ostacolare le aspirazioni della Georgia di entrare un giorno nella Nato e nell’Unione europea. I parlamentari hanno votato 35-1 contro il disegno di legge stamattina in una sessione durata solo 4 minuti e senza discussione.