Georgie, una gemma che ha fatto piangere una generazione

Chi non ricorda le corse nei prati sconfinati, il vento tra i capelli e un senso di libertà misto a una malinconia sottile? Lady Georgie (レディジョージィ, Redi Jōjī, in Italia chiamato solo Georgie), l’anime* che negli anni 80 ha conquistato il cuore di intere generazioni, continua a vivere nel ricordo di chi ha seguito le sue avventure e ad affascinare chi lo scopre solo oggi. Ben lontano dall’essere un semplice cartone animato per bambini, è un racconto di crescita, di ricerca delle proprie radici e di sentimenti profondi, affrontato con una delicatezza e una forza che lo rendono un’opera ancora attuale, tratto dal manga di genere **Josei, Georgie (ジョージィ!, Jōjī!) di Mann Izawa (満井沢 creatore della storia) e Yumiko Igarashi (いがらしゆみこ per i disegni), concluso in soli 5 tankōbon (単行本 letteralmente “libro singolo”) volumi singoli, che mescola con maestria melodramma, avventura e romanticismo. Con il suo tratto delicato, le atmosfere d’altri tempi e personaggi pieni di pathos, Georgie è diventata rapidamente un simbolo dell’animazione femminile di quegli anni, capace di trattare temi profondi pur restando accessibile anche ai più giovani.

Prodotta dallo studio TMS Entertainment Co., Ltd. (株式会社トムス・エンタテインメント, Kabushiki-gaisha Tomusu Entateinmento, già nota per i suoi franchise Detective Conan e Lupin III ), la serie è andata in onda in Giappone dal 1983 al 1984 in 45 episodi (di 24 minuti l’uno) in una sola stagione. In Italia ha debuttato nel settembre del 1984 su Italia 1, diventando un appuntamento fisso del pomeriggio, soprattutto tra le bambine.

Trama (senza spoiler)

Il racconto ci conduce nell’Australia del XIX secolo, dove la piccola Georgie fa il suo ingresso nel mondo, trovata neonata e accolta con amore da Abel, un uomo dal carattere ruvido, ma dall’animo generoso, e dai suoi due figli, Abel Jr. e Arthur. Crescendo in una natura selvaggia e incontaminata, Georgie sviluppa uno spirito libero e un affetto profondo per i suoi fratellastri. Un velo di mistero, tuttavia, avvolge la sua venuta al mondo. Un evento inatteso nella vita della famiglia segna un punto di svolta, spingendo la giovane a intraprendere un viaggio alla scoperta della verità sulle sue origini. Questo percorso la condurrà fino alla lontana Inghilterra, mettendola di fronte a scelte ardue e a sentimenti contrastanti. La narrazione, pur mantenendo una direzione chiara, si arricchisce di figure secondarie indimenticabili e di storie parallele che indagano temi universali come l’amore in diverse sue forme, il dolore, la dedizione, la perdita, il sacrificio e la faticosa conquista della propria identità.

Differenze tra manga e anime

Nel manga***, la narrazione si concentra maggiormente sull’età adulta di Georgie, affrontando temi maturi e complessi. Al contrario, l’anime dedica una parte significativa alla sua infanzia, enfatizzando l’aspetto avventuroso e romantico della storia.

Stile visivo e qualità dell’animazione

Lo stile visivo di Georgie è figlio di un’epoca in cui l’animazione giapponese puntava tutto sull’espressività e sulla delicatezza. I disegni, realizzati dallo studio TMS Entertainment, riflettono fedelmente il tratto elegante di Yumiko Igarashi, celebre anche per Candy Candy. Occhi grandi e pieni di luce, acconciature vaporose, ambientazioni sognanti: ogni elemento visivo contribuisce a creare un’atmosfera a metà strada tra la fiaba e il feuilleton francese ottocentesco. I fondali, soprattutto quelli australiani, sono ampi e luminosi, quasi bucolici, mentre l’Inghilterra viene dipinta con colori più freddi, grigi e bluastri, a sottolineare il passaggio a una fase più cupa e difficile nella vita della protagonista. Anche la palette cromatica cambia col tono della storia, evolvendosi da pastelli caldi a sfumature più drammatiche man mano che i temi diventano più adulti. Gli abiti d’epoca, disegnati con cura, non sono solo decorativi: raccontano lo status sociale dei personaggi, le loro trasformazioni interiori, i ruoli che la società impone loro. Persino i capelli biondi e sciolti di Georgie diventano simbolo della sua ribellione e del suo desiderio di libertà.

Ogni episodio è un tassello che spinge la protagonista – e lo spettatore – a confrontarsi con prove sempre più dure. L’infanzia spensierata lascia presto il posto a drammi familiari, dilemmi morali, amori spezzati e ingiustizie sociali. Non c’è mai un vero lieto fine nelle sue tappe: ogni passo in avanti comporta una perdita, una rinuncia, una ferita. La narrazione non si accontenta di una storia d’amore convenzionale, ma la intreccia con temi più ampi come il pregiudizio, la nobiltà corrotta, la povertà, il senso di appartenenza e l’ingiustizia. È una storia che parla soprattutto di crescita, ma anche di sacrificio e del coraggio di scegliere il proprio destino, anche quando tutto sembra ostacolarti. E poi ci sono i silenzi. I momenti in cui i personaggi restano muti, con gli occhi lucidi o persi nei ricordi. In quegli istanti, l’anime lascia parlare le emozioni, con uno stile di regia essenziale ma potentissimo, capace di colpire al cuore con una sola inquadratura o una lacrima che scende lentamente. La serie è stata anche restaurata in alta definizione e ritrasmessa su Italia 1 nel 2021, confermando la sua capacità di parlare anche alle nuove generazioni.

Musiche

Le melodie che accompagnano le avventure di Georgie, con la loro indimenticabile sigla iniziale, tessono un’atmosfera emotiva intensa e coinvolgente. Le musiche, ora vivaci e spensierate come le corse nei prati, ora cariche di pathos e malinconia nei momenti più delicati, sottolineano con maestria le emozioni dei personaggi, creando un legame profondo con lo spettatore.

In Giappone, sono firmate dal celebre Takeo Watanabe (渡辺岳夫), già compositore per Candy Candy, con brani orchestrali che alternano dolcezza e dramma. In Italia, la sigla è stata affidata alla regina degli anime, Cristina D’Avena, la cui voce ha aggiunto ulteriore malinconia al personaggio di Georgie, trasformando il tema in un piccolo cult generazionale.

Musical

Nel 2016 Georgie è tornata sotto i riflettori in Italia con un musical teatrale tutto italiano, a dimostrazione di quanto la sua storia resti viva nei cuori di chi è cresciuto con lei.

Non sono stati prodotti film d’animazione né videogiochi ufficiali, ma il manga continua ad avere ristampe regolari e fan appassionati. Anche online, la community intorno alla protagonista è vivace, tra cosplay, fan art e dibattiti su quale dei fratelli abbia amato davvero Georgie.

Censura italiana

Chi ha letto il manga originale, pubblicato in Italia in varie edizioni tra cui quella Star Comics, sa bene che l’opera cartacea è ben più esplicita e adulta dell’anime. Il tono generale è molto più maturo: si affrontano con maggiore intensità la sessualità, la morte e le sfumature oscure dell’animo umano.

È importante ricordare che l’anime in diverse nazioni, inclusa l’Italia, è stata spesso accompagnata da interventi di censura. Alcune sequenze, giudicate troppo intense per il pubblico più giovane dell’epoca, sono state modificate o eliminate, alterando talvolta la comprensione di alcune dinamiche narrative e la complessità di alcuni personaggi. Nonostante questo, Georgie ha saputo conquistare il cuore del pubblico e ottenere riconoscimenti significativi nel corso degli anni, testimoniando la sua intrinseca qualità e il suo impatto duraturo.

(Contiene spoiler non leggere se non vuoi sapere)

Molte scene nel manga sono state tagliate o edulcorate nell’anime. Per esempio, nel fumetto, una sequenza mostra Arthur che si sdraia nudo accanto a Georgie per riscaldarla in una notte gelida, un gesto innocente ma reso controverso dall’intimità. Nell’anime, questa scena viene omessa del tutto. Un altro esempio emblematico è l’incontro tra Georgie e Lowell: nel manga, lui è completamente nudo nel fiume, mentre nell’anime appare magicamente con i pantaloni.

Anche la maturazione affettiva e sessuale di Georgie, nel manga, è trattata in modo più diretto, suggerendo relazioni che nell’anime vengono appena accennate o completamente ignorate. Le censure erano comprensibili per l’epoca, ma oggi rendono ancora più interessante rileggere o riscoprire la versione originale dell’opera.

Conclusione

Georgie è più di un semplice cartone animato romantico: è un racconto toccante di formazione, di lotta e di dolore, che ha saputo commuovere milioni di spettatori in tutto il mondo. La sua bellezza sta nell’apparente semplicità dietro cui si nasconde una narrazione ricca, malinconica e intrisa di verità universali. E se ancora oggi, a distanza di quarant’anni, basta sentire il nome “Georgie” per avvertire un nodo in gola, è perché quel capello biondo e il fiocco rosso, simbolo di libertà e di amore, non lo abbiamo mai dimenticato. Un classico senza tempo che merita di essere (ri)scoperto.

Per apprezzarla al meglio si consiglia la visione in lingua originale con i sottotitoli in italiano, attualmente è disponibile su Amazon Prime video all'interno di Anime Generation:

https://www.primevideo.com/detail/Georgie/0TU5SNQO9IGALER4ZE8FS7RBYU

*Anime

Gli anime sono produzioni animate provenienti dal Giappone, disponibili in TV, al cinema o sulle piattaforme di streaming. A differenza dei cartoni animati occidentali, gli anime si distinguono per il loro stile artistico distintivo, trame avvincenti e una grande diversità di generi, che includono azione, commedia, fantasy e dramma.

Si dividono in:

Kodomo (dal giapponese bambino/a) rivolto ad un pubblico di bambini. Esempi: Doraemon, Pokemon e Heidi.

Shōnen (dal giapponese ragazzo) per un pubblico di ragazzi adolescenti. Esempi: Dragon Ball, One Piece e Naruto.

Shōjo (dal giapponese ragazza) indirizzati ad un pubblico di ragazze adolescenti Esempi: Sailor Moon, Mila e Shiro e Kiss me Licia.

Seinen (dal giapponese uomo giovane) destinati ad un pubblico adulto maschile dai 18 anni in su. Esempi: Berserk, Vinlad Saga, Psycho Pass.

**Josei (dal giapponese donna) per un pubblico adulto femminile. Esempi Nana, Paradise Kiss e Vampire Knight.

***Manga

I manga sono fumetti giapponesi. Si distinguono per alcune caratteristiche uniche. Innanzitutto, la lettura avviene sempre da destra verso sinistra, partendo dall’ultima pagina. Molti manga sono stampati in bianco e nero, focalizzandosi sul dettaglio del tratto e sull’espressività dei personaggi. Lo stile di disegno è spesso caratterizzato da occhi grandi e intensi, capelli dalle forme e colori vivaci, e un’enfasi sulle reazioni emotive attraverso espressioni facciali e simbolismi visivi