Geotab, ecco lo studio che rivela la durata delle batterie nelle auto elettriche

Uno dei principali interrogativi legati alla diffusione delle auto elettriche riguarda la durata della batteria, componente centrale del veicolo e soggetta fisiologicamente a un lento degrado nel tempo. Le analisi più recenti, però, contribuiscono a ridimensionare questa preoccupazione. L’ultimo studio condotto da Geotab, azienda leader nella telematica per flotte, offre infatti un quadro rassicurante basato su dati reali di utilizzo.

L’indagine ha analizzato le prestazioni di oltre 22.700 veicoli elettrici, appartenenti a 21 diversi produttori, monitorati attraverso sistemi telematici. Il risultato principale emerso è chiaro: la degradazione media annuale delle batterie è pari al 2,8 per cento, confermando la solidità e l’affidabilità degli attuali pacchi batteria impiegati nelle auto elettriche.

Degrado in lieve aumento, ma senza allarmi

Rispetto alle misurazioni effettuate un paio di anni fa, il dato mostra un incremento di circa 0,5 per cento. Un aumento contenuto, che non rappresenta un segnale di allarme, ma riflette piuttosto il cambiamento delle abitudini di ricarica. In passato, la maggior parte degli utenti ricaricava l’auto prevalentemente a casa, utilizzando corrente alternata. Oggi, invece, la ricarica rapida in corrente continua è sempre più diffusa, soprattutto tra le flotte commerciali e tra chi percorre lunghe distanze.

Secondo Ivan Lequerica, vicepresidente di Geotab per l’area EMEA, “la salute della batteria resta solida, anche con un utilizzo più intensivo”, a conferma della buona tenuta dei sistemi di accumulo anche in condizioni operative più impegnative.

Stato di Salute della batteria e autonomia reale

Per comprendere meglio il fenomeno, è utile fare riferimento allo Stato di Salute della batteria (SOH). Una batteria nuova parte da un valore del 100 per cento e perde capacità in modo graduale nel corso degli anni. Quando il SOH scende all’80 per cento, una batteria da 60 kWh si comporta come se avesse una capacità effettiva di 48 kWh, con un impatto diretto sull’autonomia del veicolo.

Geotab misura questo parametro attraverso dati telematici reali, superando le simulazioni di laboratorio e offrendo una visione molto più aderente all’uso quotidiano delle auto elettriche.

Batterie longeve anche oltre il ciclo di vita delle flotte

I numeri raccolti indicano che la maggior parte dei veicoli elettrici mantiene prestazioni adeguate ben oltre i tradizionali cicli di rinnovo delle flotte, che solitamente si collocano tra 5 e 8 anni. Inoltre, in climi temperati come quello italiano, l’usura della batteria risulta ancora più contenuta, anche se temperature elevate possono accelerare leggermente il degrado.

Nel complesso, lo studio rafforza la fiducia nella mobilità elettrica, dimostrando come la durata delle batterie non rappresenti più un ostacolo concreto alla diffusione su larga scala delle auto elettriche.