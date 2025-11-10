Geotermia, il progetto di ricerca RIT-Graded promosso dall’American Institute of Aeronautics and Astronautics

Il progetto di ricerca sulla geotermia, frutto della collaborazione tra il Rochester Institute of Technology di Dubai e la società energetica napoletana Graded, che vede in campo il team composto da Ghalib Y. Kahwaji, Muhannad T. Ali, Giada Boudekji, Davide Capuano e Mohamed A. Samaha, è stato promosso dall’American Institute of Aeronautics and Astronautics. Il paper “Optimization of Coaxial Borehole Heat Exchanger for Hot Wet Climates: Experimental and Numerical Approaches” sarà pubblicato sul prossimo numero del Journal of Thermophysics and Heat Transfer.

Il progetto sperimentale nel campo della geotermia è nato con l’obiettivo di migliorare l’efficienza dei sistemi di climatizzazione negli edifici emiratini, un settore cruciale in un Paese dove il fabbisogno energetico legato al raffrescamento è molto elevato. I risultati sono stati al di sopra delle aspettative: l’impianto pilota si è rivelato efficace nel risparmiare energia fino a circa il 20% nei periodi di alte temperature e in media dal 6 all’11,7% durante il giorno, dimostrando la fattibilità del sistema.