Geotermia, il progetto Geogrid presentato agli studenti della Beijing Normal University

Energia sostenibile ed economia circolare: Graded, società napoletana del settore energetico guidata da Vito Grassi, ha partecipato, con gli ingegneri Claudio Miranda e Maria Teresa Russo, alla visita degli studenti della Beijing Normal University, in viaggio a Napoli, presso la sede del Distretto di Alta Tecnologia per l’Energia e l’Ambiente, Atena Scarl.

Tappe al Laboratorio Atena e all’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” per esplorare l’uso delle energie rinnovabili e il riciclo dei prodotti elettronici. In particolare, presso i laboratori Atena è stato presentato “Geogrid”, il progetto a guida scientifica realizzato in Campania con risorse Por Fesr 2014-2020 e il coinvolgimento dei massimi esperti in regione: l’Istituto di Vulcanologia-INGV, il Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR, ben 4 Atenei (Parthenope, Federico II, Università del Sannio, Università della Campania), un Distretto Regionale dell’Energia, Smart Power System, e tra le imprese attuatrici del progetto, riconosciute realtà locali di provata esperienza nel settore, di cui Graded capofila.