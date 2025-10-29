Geppi Cucciari, Alissa Jung tra i big a Italian Film Festival Berlin

Roma, 29 ott. (askanews) – Il cinema e la cultura italiani tornano protagonisti nella capitale tedesca con la dodicesima edizione dell’Italian Film Festival Berlin.

L’appuntamento è dall’11 al 16 novembre 2025 nella tradizionale sede del Kino in der Kulturbrauerei di Prenzlauer Berg che ospiterà il programma cinematografico, domenica 16 novembre per l’evento speciale di chiusura dedicato a Mattia Torre e il 16 dicembre 2025 al Columbia Theater per il concerto di Brunori Sas.

Si parte martedì 11 novembre (alle 19.45) con Alissa Jung che sarà all’Italian Film Festival per presentare – insieme alla giovane Juli Grabenhenrich, co-protagonista dell’opera insieme a Luca Marinelli – il suo esordio alla regia “Paternal leave”.

Mercoledì 12 novembre (alle 19.45) appuntamento con un’altra opera prima: il regista Mimmo Verdesca accompagnerà in sala la proiezione di “Per il mio bene”.

Giovedì 13 novembre in calendario un doppio appuntamento: La città proibita di Gabriele Mainetti (alle 17.15) mentre l’atteso ospite della proiezione serale (alle 19.45) sarà l’attore tedesco Tom Wlaschiha che presenterà al pubblico del Kino der Kulturbrauerei “Come ti muovi, sbagli” di Gianni Di Gregorio che lo ha visto tra gli interpreti protagonisti.

Venerdì 14 novembre in calendario due dei titoli più importanti dell’ultima stagione cinematografica italiana. Alle 17.15 “L’abbaglio” di Roberto Andò, tornato a dirigere – dopo “La stranezza” – Toni Servillo, Salvo Ficarra e Valentino Picone in un film che rilegge il Risorgimento mescolando storia, dramma e commedia. Chiusura serale (alle 19.45) con Geppi Cucciari che presenterà al pubblico del festival “Diamanti” di Ferzan Ozpetek – film corale, “omaggio alle donne nel e del cinema” e tra i maggiori successi al box office italiano nel 2025 – del quale è stata tra le interpreti protagoniste.

Il programma cinematografico si concluderà sabato 15 novembre.

Apertura con “Nonostante”, opera seconda di Valerio Mastandrea (alle 15.30) interpretata dallo stesso regista, Dolores Fonzi, Laura Morante, Lino Musella, Giorgio Montanini e Barbara Ronchi.

Proiezione speciale di chiusura (alle 19.45) di “Familia” di Francesco Costabile – film italiano candidato agli Oscar 2026 – che sarà presentato al pubblico dalla protagonista femminile Barbara Ronchi.

Gli spettatori del festival saranno chiamati anche quest’anno ad assegnare – sulla base dei voti espressi al termine delle proiezioni – il Premio del pubblico Italian Screens.

Il film vincitore sarà annunciato domenica 16 novembre nel corso dell’evento speciale di chiusura del festival, dedicato a Mattia Torre e del quale sarà protagonista Geppi Cucciari.

Nel corso dell’incontro che si terrà alle 16.30 (ingresso libero fino a esaurimento posti con prenotazione al link omaggio-mattia-torre.eventbrite.it) presso l’Istituto Italiano di Cultura, sarà ricordata la figura dell’autore, regista e sceneggiatore scomparso nel 2019 e letti suoi testi e alcuni dei monologhi finalisti della prima edizione del Premio a lui dedicato che si è concluso il 4 ottobre scorso al Teatro dell’Unione di Viterbo.

“Italian Screens conferma la sua presenza per il terzo anno consecutivo all’Italian Film Festival Berlin. La sinergia tra istituzioni ed eventi di qualità è la condizione essenziale per costruire un dialogo culturale duraturo e strategico. Sostenuta dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dalla Direzione Generale per il Cinema e l’Audiovisivo del Ministero della Cultura, l’iniziativa mira a presentare all’estero il meglio del cinema italiano contemporaneo, rafforzare la distribuzione delle nostre opere cinematografiche, favorire collaborazioni e valorizzare la qualità professionale del nostro settore”, ha commentato Roberto Stabile, ideatore dell’iniziativa e responsabile per l’internazionalizzazione di Cinecittà.

Tra le novità della dodicesima edizione una nuova sezione educativa – nata grazie alla sinergia tra Ambasciata e Italian Film Festival con il contributo del Maeci – che nasce con l’obiettivo di diffondere la cultura cinematografica italiana tra le nuove generazioni e promuovere la conoscenza della lingua italiana nelle scuole di Berlino.

Il progetto – che coinvolge scuole primarie e secondarie della capitale tedesca – prevede due proiezioni al Kino in der Kulturbrauerei (“Mary e lo spirito di mezzanotte” di Enzo d’Alò e “Tutta colpa del Rock” di Andrea Jublin) oltre a una serie di attività didattiche all’interno delle scuole.

L’Italian Film Festival Berlin, come ormai tradizione, anche nel 2025 proporrà nel suo programma il concerto di un artista italiano, organizzato in collaborazione con BIS! (Berlin Italian Shows). L’appuntamento è per martedì 16 dicembre al Columbia Theater con la tappa berlinese del tour europeo di Brunori Sas.

I biglietti per le proiezioni e gli incontri del festival possono essere acquistati in prevendita on line sul sito dell’evento (www.italianfilmfestivalberlin.com/tickets2025) o direttamente alla cassa del Kino in der Kulturbrauerei a partire da venerdì 24 ottobre 2025.

I biglietti del concerto di Brunori Sas sono disponibili sul sito dice.fm.

L’Italian Film Festival Berlin è organizzato dal Tuscia Film Fest con il supporto della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, di Cinecittà, della Fondazione Roma Lazio Film Commission, dell’Ambasciata d’Italia in Germania, dell’Istituto Italiano di Cultura di Berlino e di Confartigianato Imprese di Viterbo.

Per maggiori info: www.italianfilmfestivalberlin.com