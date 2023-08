Gérard Leclerc, volto noto della Tv francese, precipita con l’aereo. Con lui la figlia del presidente del Senato

Il giornalista francese Gérard Leclerc, volto noto della Tv, è morto il giorno di Ferragosto precipitando alla guida di un piccolo aeroplano, decollato da Vienna alla volta di La Baule (Loire-Atlantique). I resti del velivolo sono stati rinvenuti nei pressi di Lavau-sur-Loire ma, stando a un comunicato diffuso dalla procura, la ricerca è resa “particolarmente difficile” dal fatto che l’aereo è sommerso per diversi metri in un’area soggetta “a correnti molto forti e in cui la visibilità è quasi nulla”. Leclerc era accompagnato da due persone. Le autorità sul punto non hanno dato ancora informazioni ufficiali ma, secondo l’Afp, i due passeggeri sarebbero la figlia dell’ex ministro e presidente del Senato René Monory e un suo amico. Altre figure note, insomma. I loro corpi sarebbero già stati recuperati. Il gruppo Canal+ ha pubblicato un tweet in cui annuncia di aver appreso la morte improvvisa di Leclerc con “profondo dolore”. “Gérard ha contribuito al successo della CNews con i suoi punti di vista pertinenti, le sue analisi accurate e ben argomentate e la sua professionalità”. Ad esprimere il loro cordoglio sono stati anche Éric Ciotti, Jordan Bardella, e l’ex presidente della Repubblica François Hollande. Gérard Leclerc era anche il fratellastro del cantante Julien Clerc ed è per questo che si stava recando a La Baule, dove il musicista era atteso per un concerto giovedì 17 agosto. Lo hanno riferito colleghi e amici proprio al canale CNews. Il giornalista era sposato con Julie Leclerc (alias Chantal Séloron), voce storica di Europe 1 per quasi 50 anni, con la quale ha avuto tre figli.