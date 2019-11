Gerardo Canfora si insedia come rettore dell’UniSannio e presenta la nuova squadra di governo

Il docente Gerardo Canfora si è insediato come nuovo rettore all’Università degli Studi del Sannio. Sarà in carica fino al 31 ottobre 2025. Nel corso di un’intervista a ‘Lo Scacchiere’, il format di approfondimento on line su Ntr24 e condotto dal giornalista de ‘Il Sannio Quotidiano’, Antonio Tretola, la nuova guida dell’Unisannio ha annunciato la squadra che lo affiancherà per il prossimo sessennio. “Oggi – ha detto Canfora – è stata una giornata intensa. Ho lavorato alla definizione della squadra e alla nomina dei primi delegati. Pro Rettore sarà il professor Giuseppe Marotta; delegato all’attività didattica sarà il professore Giuseppe Graziano, quello alla ricerca scientifica sarà il professore Pasquale Vito. Il delegato per le attività di trasferimento tecnologico e rapporti con le imprese sarà invece Riccardo Resciniti. Per chiudere questo primo gruppo di nomine, infine, il delegato per le attività di terza missione sociale e culturale e per i rapporti con l’attività culturale e sociale della città sarà il professore Nicola Fontana”.