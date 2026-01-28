Gerlich (Bayer Italia): agricoltura rigenerativa è essenziale

Non basta produrre di più usando meno, ma rigenerare risorse

Roma, 28 gen. (askanews) – “L’agricoltura rigenerativa gioca un ruolo essenziale per la visione di come vogliamo fare business noi in Bayer. Noi portiamo soluzioni al mercato anche in Italia per aiutare gli agricoltori ad aumentare le rese ma allo stesso tempo tutelare le risorse idriche, la fertilità del suolo e in effetti rigenerare l’ambiente. Perché non basta più produrre di più usando meno, ma anche rigenerare queste risorse che sono così critiche per il futuro dell’alimentazione del mondo”. Lo ha detto Patrick Gerlich, amministratore delegato Bayer Crop Science Italia, a margine del convegno “Biocontrollo, le nuove frontiere delle produzioni agricole di qualità, sane e sostenibili” organizzato da Fondazione UniVerde, università di Napoli Federico II e Re.N.Is.A. che si è tenuto stamattina al Masaf a Roma.