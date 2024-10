Germania, il regista bolzanino Thomas Marciano vince il “First Steps Award”

Il regista altoatesino Thomas Marciano vince il “First Steps Award” di Berlino con il suo mediometraggio ‘Echo’. Diplomatosi all’accademia di cinematografia di Vienna ‘Filmakademie Wien’, Thomas Marciano si aggiudica il premio per la miglior regia emergente con il suo mediometraggio ‘Echo’ ai ‘First Steps Awards’ di Berlino 2024. In occasione dei First Steps Awards 2024, le quattro giurie di esperti, hanno selezionato 25 film e 3 sceneggiature dalle 208 produzioni consegnate. Tra questi anche ‘Echo’ di Thomas Marciano, il quale è stato premiato nella categoria ‘miglior mediometraggio’, durante la cerimonia di premiazione tenutasi il 30 settembre al ‘Theater des Westens’ di Berlino. Secondo la giuria, “Echo di Thomas Marciano, accompagna il pubblico in un viaggio attraverso i sensi, all’interno di una storia narrata con coraggio e originalità. A partire dall’uso ricercato del sound design, fino alla fotografia innamorata del dettaglio, attraverso i suoi colori e profondità, fino alla particolare cura della regia nella messa in scena. Un viaggio attraverso la città di Vienna, mai vista prima d’ora in questa forma. La ricerca di un’altra realtà, interpretata impeccabilmente dalla protagonista Gemma Vannuzzi, ci trasporta in un’avventura, alla fine della quale il risuonare di un Eco ci fa aprire gli occhi”. Thomas Marciano è un regista e artista altoatesino di Bolzano. Nel 2017 è stato ammesso alla ‘Filmakademie Wien’, dove ha studiato Regia e presa diretta del suono, conseguendo la laurea triennale nel settembre 2023. Nella primavera 2024 si è recato in Irlanda, per un periodo di ricerca artistica, presso lo ‘IADT’ (Dún Laoghaire Institute of Art, Design and Technology), nello stesso periodo il suo documentario ‘Lieber Zanni’ è stato selezionato e proiettato al festival cinematografico ‘DIAGONALE’, di Graz. La sorpresa arriva ad agosto, quando il suo mediometraggio ‘ECHO’ riceve la nomination e il 30 settembre viene premiato ai First Steps Awards di Berlino 2024. Il First Steps German Newcomer Award è il premio più prestigioso per i film di diploma provenienti da Germania, Austria e Svizzera. Quattro giurie indipendenti composte da esperti e registi affermati nel settore decidono le nomination e i premi per le nove categorie.