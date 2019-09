Germania, i Meduza in nomination per il Music Moves Europe Talent Awards 2019

Durante il Reeperbahn Showcase Festival ad Amburgo sono stati annunciati i nominati per il Music Moves Europe Talent Awards 2020. Questo importante premio annuale rivolto alla musica pop individua artisti emergenti che rappresentano il sound europeo di oggi e del futuro. Presenti anche gli italiani Meduza grazie al loro ultimo grande successo internazionale. Da questi 16 progetti europei la giuria ne selezionerà 8, ma anche ai fan sarà data possibilità di votare per il proprio artista preferito e quindi attribuire l’ulteriore premio Public Choice Award. Tutti i vincitori saranno rivelati il 17 gennaio 2020 durante la cerimonia degli Eurosonic Noorderslag Groningen (lo showcase festival più importante d’Europa) in Olanda.