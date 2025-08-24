Germania, a Berlino un incontro sul connubio tra cibo e politica

“Pasta, vino e politica” è il titolo dell’incontro organizzato dal Comites Berlino in collaborazione con l’associazione Carlo Levi, che si terrà giovedì 12 settembre alle ore 19:30 presso la sede dell’associazione al Nachbarschaftsheim Schöneberg, Rheinstraße 54, Berlino.

Protagonista della serata sarà Marinella Sammarco, chef internazionale e autrice, che dialogherà con il pubblico in un dibattito moderato da Elettra de Salvo.

“Non si parla a tavola, e tantomeno di politica! – dicono gli organizzatori –. Noi invece lo faremo eccome, discutendo di politica, diritti civili, mafie e femminicidi, ma anche di cultura gastronomica, tradizione e innovazione, filosofia del cibo e qualità delle cose buone”.

Sammarco, originaria della Sicilia e residente a Stoccarda, è una cuoca appassionata e autrice di due volumi: Sicilia, passione in cucina ed Echt sizilianisch kochen. Durante la serata verranno letti alcuni brani tratti dai suoi libri, mentre la chef preparerà un assaggio di pasta alla trapanese, da gustare insieme a un calice di eccellente vino bianco siciliano.