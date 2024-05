Germania, a marzo si smorza calo ordini industria e export risale

Roma, 7 mag. (askanews) – Nuovo calo a marzo per gli ordinativi dell’industria in Germania, un meno 0,4% rispetto al mese precedente che segna uno smorzamento della contrazione dopo il meno 0,8% di febbraio. Secondo Destatis, la dinamica di contrazione su base annua si è nettamente moderata al meno 1,9% dopo il meno 8,8% di febbraio.

Sempre l’agenzia federale di statistica riporta invece sviluppi più incoraggianti sul fronte del commercio con l’estero: a marzo le esportazioni della Germania hanno mostrato una risalita dello 0,9% rispetto al mese precedente, a quota 134,1 miliardi di euro. Nel confronto su base annua risultano aumentate dell’1,2%.

Le importazioni sono salite dello 0,3% in un mese, a quota 111,9 miliardi, in questo caso nel confronto su base annua restano in calo del 3%. Marzo si è chiuso con un surplus degli scambi commerciali pari a 22,3 miliardi di euro.