Germania, ad Alessandra Buonanno dell’Istituto Max Planck la medaglia Dirac: prima volta per una ricercatrice italiana

Assegnata ad Alessandra Buonanno la medaglia Dirac, uno dei principali premi scientifici internazionali per gli scienziati che si sono contraddistinti nella fisica teorica. Per la prima volta è stata una ricercatrice italiana a ricevere l’onorificenza, seconda donna nella storia del premio. La medaglia, rilasciata dal Centro internazionale di fisica teorica Abdus Salam di Trieste, è stata assegna ad Alessandra Buonanno per le sue ricerche teoriche alla base della rilevazione delle onde gravitazionali, insieme a lei hanno ricevuto il premio i fisici Thibault Damour, Frans Pretorius e Saul Teukolsky. I ricercatori sono stati premiati per avere stabilito le proprietà delle onde gravitazionali prodotte quando due stelle o due buchi neri ruotano uno attorno all’altro per poi fondersi. Alessandra Buonanno lavora all’Istituto Max Planck per la Fisica gravitazionale di Potsdam, dove è capo della divisione di Astrofisica e Relatività Cosmologica. La ricercatrice italiana, già vincitrice quest’anno della medaglia Galileo Galilei, dopo essersi laureata in fisica teorica nel 1993 e aver completato un Master of Science presso a Pisa nel 1996 ha poi conseguito un post dottorato all’Institut des Hautes Etedus Scientifiques in Francia, nel 2001 è diventata ricercatrice permanente al Laboratorio di Astrofisica e Cosmologia a Parigi. Nel 2014 è stata nominata direttrice dell’istituto Max Pancker.