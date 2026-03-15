Germania, al pianista Roberto Prosseda il premio Imca per l’album War Silence

Il pianista Roberto Prosseda sarà il 18 marzo a Bamberga, in Germania, per ricevere il premio discografico Imca per l’ album War Silence – Rare Italian Piano Concertos. Il musicista si esibirà nella Sala Joseph Keilberth con i Bamberger Symphoniker diretti da Jakub Hrůša nel primo movimento Allegro dal Concerto per pianoforte di Silvio Omizzolo. War Silence pubblicato da Hyperion Records che gli è valso la vittoria del prestigioso riconoscimento internazionale assegnato ogni anno da una giuria di critici musicali europei è stato realizzato con la London Philharmonic Orchestra diretta da Nir Kabaretti. Dall’ inizio del 2026 Roberto Prosseda è impegnato in una serie di concerti in Italia e all’ estero dopo l’ uscita di due nuovi dischi, “Bizet Piano Works” (Hyperion), che raccoglie per i 150 anni della morte del compositore francese opere pianistiche rare, poco conosciute e in alcuni casi mai registrate, e “Ludwig van Beethoven, 3 Piano Sonatas Op.10” (Challenge Records), per la pubblicazione integrale delle Sonate di Beethoven su fortepiano del 1820. “C’è in comune una cosa tra i due progetti – spiega -: la curiosità di approfondire per il Bizet pianistico aspetti nuovi ed inesplorati e per Beethoven la lettura insolita e a tratti spiazzante di sonate celeberrime che mai inciderei su pianoforte moderno, ma che trovo interessante affrontare su fortepiano”. Il 22 marzo Prosseda si esibirà nella Herkulessaal di Monaco di Baviera con la Münchner Kammerphilharmonie dacapo, diretta da Franz Schottky. Il 27 marzo sarà a Roma al Goethe Institut di Roma la moglie pianista Alessandra Ammara per un programma incentrato sul compositore contemporaneo romano Luca Lombardi. La coppia ha registrato vari album insieme e si esibisce spesso in duo. Durante la pandemia nella primavera del 2020 hanno lanciato su YouTube l’esperimento divulgativo e didattico “Casa Prosseda”, lezioni aperte a tutti su argomenti pianistici affrontati con spirito ironico e colloquiale seguite da più di 11 mila iscritti. “Essere coppia nella musica vuol dire esporsi: portare sul suono le tensioni, la fiducia, le divergenze, l’ironia – osserva Ammara, che il 1 aprile ha in uscita l’album Piano Classics “Debussy Piano Works III” -. Significa accettare che l’interpretazione non sarà mai ‘neutra’ o definitiva, ma viva, discutibile, persino vulnerabile. Se un concerto non mette in gioco nulla, né per chi suona, né per chi ascolta, allora non è autentico ma preconfezionato”. “Anche i nostri recenti dischi sono così – sottolinea Prosseda -: una istantanea che porta con sé anche la ricerca, le intuizioni e i desideri di quel preciso momento, ma al contempo conseguenza di tutto il vissuto che rappresenta ciò che siamo oggi”.