Germania annuncia invio 4 Eurofighter per missione NATO Arctic Sentry

Pistorius da Bruxelles

Bruxelles, 11 feb. (askanews) – La Germania ha annunciato che “fornirà quattro Eurofighter e le relative capacità di rifornimento in volo” alla nuova missione Arctic Sentry della NATO, missione tesa a migliorare la sicurezza nell’Artico.”La cortesia impone di attendere prima la riunione dei ministri della Difesa, che inizierà domani (giovedì 12 febbraio, ndr), dove saranno discussi ulteriori dettagli. Posso però dire che la Bundeswehr (le forze armate tedesche), come in passato e come ho annunciato in diverse occasioni, parteciperà anche alla prima fase di questa operazione (Arctic Sentry). Posso confermare che fornirà quattro Eurofighter e le relative capacità di rifornimento in volo. Il resto sarà concordato domani e dopodomani in ambito NATO tra i partner”, ha annunciato Pistorius.