Germania annuncia nuovi aiuti a Ucraina (oltre 20.000 proiettili)

Pistorius con omologo ucraino in centro di addestramento militare

Roma, 22 nov. (askanews) – Il ministro tedesco della Difesa Boris Pistorius ha visitato un centro di addestramento militare per soldati ucraini a Kiev con la sua controparte ucraina Rustem Umerov. Una visita a sopresa quella di Pistorius, la seconda da quando è diventato ministro della Difesa all’inizio del 2023, nel corso della quale ha annunciato nuovi aiuti all’Ucraina.”Penso che l’addestramento dei vostri soldati in Germania e l’addestramento dei vostri soldati in Ucraina sia coordinato molto bene e sia molto fruttoso e anche ben riuscito e pertanto su questo tema proseguiremo”, ha annunciato.”Per la precisione su questo pacchetto, parliamo di circa 20.000 ulteriori proiettili ai già annunciati 140.000 per l’anno prossimo. Nel complesso parliamo di 160.000 proiettili per l’anno prossimo, nel 2025, che aumenteranno, speriamo con l’inizio del 2025″.