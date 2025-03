Germania, che fine farebbe Ramstein con i tagli alla base aerea Usa

Residenti preoccupati, qui 50.000 americani, tra militari e famiglie

Roma, 5 mar. (askanews) – C’è preoccupazione a Ramstein, città nel sud-ovest della Germania (Renania Palatinato) nei cui pressi è situata l’omonima base aerea, quartier generale delle forze aeree degli Stati Uniti in Europa e Africa (UsAfE-AfAfrica) e quartier generale del Comando aereo alleato della NATO (AirCom). I residenti temono che i tagli sulla presenza militare americana in Europa annunciati dagli Stati Uniti di Donald Trump possano drasticamente cambiare il volto di Ramstein, dove vivono almeno 50.000 americani, tra personale militare e le loro famiglie. “Da un punto di vista economico, è molto importante perché tantissime persone lavorano lì. La mia stessa famiglia, mio nonno ha lavorato lì, mio zio, mio papà; mio marito è americano”, spiega ad Afp Melodie, farmacista, sostenendo che tantissimi americani sono loro clienti, e frequentano anche i ristoranti, i parrucchieri, fanno shopping. “Se qui ci fossero solo tedeschi, non ci sarebbe gusto, niente, sarebbe un po’ noioso”, racconta Meryem, studentessa, 18 anni. A Ramstein c’è anche l’Hotel America, la cui clientela è per il 65% americana; lo stesso vale per il suo ristorante, il Big Mama. Il proprietario Andreas Hausmann intervistato da France Presse: “Ogni artigiano, ogni idraulico, ogni imbianchino, per esempio, o ogni piccolo negozio, comprese le panetterie e le compagnie di taxi. Tutti dipendono in qualche modo indirettamente dall’aeroporto, ovviamente, dalla base aerea”. “Direi che giocano il ruolo economico qui nella regione. Perché se staccassero la spina, saremo socialmente finiti. Questo va detto con molta chiarezza”.Gli americani spendono circa 1,4 miliardi di euro ogni anno nel commercio locale, secondo la Camera di commercio della Renania-Palatinato, di cui è presidente Veronika Pommer: “Ovviamente qui nella Regione abbiamo anche aziende specializzate in clienti americani. Ad esempio, le ditte di traslochi che organizzano solo traslochi da qui in America e ritorno. Naturalmente, stanno osservando attentamente per vedere cosa accadrà. E se grandi quantità dovessero essere ritirate, il che, come ho detto, non è certo e, secondo Trump, non lo sarà, ciò naturalmente lascerà un buco economico.”