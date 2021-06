Germania, “Ciao Luciano”: Deutsch-Italia saluta il decano dei giornalisti emigrati

“È con profondo dolore che la redazione tutta s’unisce al cordoglio della figlia e della famiglia di Luciano Barile, decano dei giornalisti italiani in Germania, nostro collaboratore, scomparso lo scorso 26 maggio a Colonia a seguito di una lunga malattia. Lo vogliamo ricordare quest’oggi attraverso le parole di chi fra di noi meglio lo ha conosciuto durante l’arco della sua lunga carriera. Ciao Luciano”. Inizia così un lungo articolo della redazione di Deutsch-Italia in memoria del giornalista recentemente scomparso. Luciano Barile è stato per oltre vent’anni, dal 1974 al 1996, il corrispondente ufficiale da Bonn del quotidiano economico-finanziario IlSole24Ore, testata per la quale ha continuato a collaborare fino al 2013. Ha lavorato, inoltre, sempre da Bonn come redattore economico per l’agenzia di stampa Ansa e per circa quarant’anni per l’ente radiofonico Deutschlandfunk. Da anni collaborava con Deutsch-Italia, giornale online e cartaceo, diretto da Alessandro Brogani indirizzato non solo ai lettori italiani, ma anche ai tedeschi.