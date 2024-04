Germania, clima di fiducia delle imprese risale più del previsto

Roma, 24 apr. (askanews) – Miglioramento leggermente superiore al previsto ad aprile per il clima di fiducia delle imprese in Germania. L’indice elaborato dal centro studi Ifo è salito a 89,4 punti, da 87,8 punti registrati a marzo. Il valore è risultato al di sopra del livello atteso in media dagli analisti.

Da molti mesi la dinamica della fiducia delle imprese in Germania risente delle difficoltà nel massiccio settore manifatturiero, che accusa sul lungo termine il contraccolpo dei rincari energetici e del taglio agli approvvigionamenti dalla Russia deciso in risposta alla guerra in Ucraina. In più, il comparto immobiliare e le costruzioni risentono del contesto di tassi di interesse elevati. Secondo l’Ifo “l’economia si stabilizzando, specialmente grazie alle imprese dei servizi”.