Germania, consegnata un’onorificenza speciale presso l’Ambasciata italiana

L’Ambasciatore italiano in Germania, Armando Varricchio, ha consegnato a Rosa Barba, artista nata ad Agrigento, formatasi in Germania e affermata a livello internazionale, l’onorificenza di “Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia”, insignita dal Presidente della Repubblica Mattarella.

Rosa Barba è un’artista a tutto campo che sperimenta in svariate discipline: dal film, alla scultura e la performance che combina per lo più in installazioni site-specific.

L’amb. Varricchio, nel consegnarle l’onorificenza, ha ricordato come l’artista abbia partecipato e sostenuto molteplici iniziative dell’Ambasciata, “contribuendo così alla promozione dei rapporti di amicizia e di collaborazione culturali tra Italia e Germania”: ha esposto già nel 2011 nell’ambito della mostra collettiva “ITaliens”; ha partecipato all’incontro dei due Presidenti della Repubblica sia nel 2019 all’Haus der Kulturen der Welt che nell’anno in corso; nel 2021 la Neue Nationalgalerie le ha dedicato la retrospettiva “In a Perpetual Row”, presentata in Ambasciata in occasione della “Giornata del Contemporaneo” sotto forma di un “Dialogo d’artista”; infine ha partecipato nel 2023 alla Giornata Internazionale della Donna “Italiane in Germania: le arti”.

“Il legame tra Italia e Germania è qualcosa che Rosa Barba incarna grazie alle sue stesse origini e che ha sempre coltivato nel corso degli anni”, ha evidenziato Varricchio. “Questo fa di lei un perfetto punto di contatto tra le varie culture, qui a Berlino. Rafforzare i valori comuni, avvicinandosi così all’interno di uno spazio europeo comune plasmato dalla democrazia e dalla libertà, è alla base di ogni iniziativa culturale che abbiamo realizzato insieme”.