Germania, così il crollo dell’industria automobilistica influisce sul Belpaese

Il settore automobilistico, in declino dal 2018, pesa nella manifattura tedesca più che nel resto dell’area dell’euro. Uno shock all’industria tedesca esercita un’influenza rilevante sulla manifattura delle altre principali economie dell’area dell’euro, tra cui in particolare quella italiana. Lo rileva uno studio, intitolato “La recente debolezza del settore manifatturiero tedesco”, pubblicato nella collana “Questioni di economia e finanza” della Banca d’Italia. L’aumento del prezzo del gas ha penalizzato di più le imprese energivore tedesche in seguito alla maggiore dipendenza da quella fonte di energia del suo settore chimico. La debolezza della domanda globale ha avuto un impatto più forte in Germania a causa della sua maggiore apertura commerciale.