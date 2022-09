Germania e Polonia, servizi per l’e-commerce: eLogy cresce a Berlino e Varsavia

La start up specializzata nei servizi per l’ecommerce eLogy, che nel 2021 ha gestito spedizioni in 12 Paesi del mondo (oltre all’Italia, in Spagna, Portogallo, Francia, Germania, Romania, Stati Uniti, Canada, Australia, Belgio, Olanda e in Lussemburgo), espande la propria presenza europea con l’apertura in ottobre delle nuove sedi a Berlino e Varsavia.

Germania e Polonia sono paesi strategici per l’evoluzione dell’ecommerce con ottime performance per i canali di vendita digitali, con una penetrazione attuale di circa il 77% e oltre 65 milioni di consumatori in Germania e 23 milioni in Polonia. La nuova sede che servirà il mercato tedesco e polacco e in futuro altri paesi dell’est Europa, è situata in un luogo ideale dal punto di vista logistico – a 343 km da Berlino,344 km da Varsavia, 270 km da Praga – e sarà in grado di semplificare ed ottimizzare la gestione del business online dei clienti che desiderano espandersi in questi paesi con la soluzione all-in-one che gestisce il processo di carico e scarico magazzino in real time, sceglie, attraverso un algoritmo, il servizio di spedizione più performante e assiste i clienti durante tutte le fasi di acquisto, analizzando redditività e potenzialità della customer base di ogni singola azienda.

eLogy nasce nel 2019 a Roma grazie a Marco Lanzoni, nativo digitale e affiliate marketer classe 1993 che, insieme al suo socio Giorgio Fioravanti, hanno dato vita ad un applicativo software tecnologicamente avanzato, scaturito dall’esigenza di portare l’attività di logistica a pari passo con il forte sviluppo dell’e-commerce.

La piattaforma eLogy permette infatti di gestire tutti i processi logistici per e-commerce: logistica in entrata, logistica di magazzino e spedizione. La piattaforma permette anche la gestione integrale di tutte le aree fondamentali dei processi di vendita e post vendita di un e-commerce e attualmente eLogy è presente con i propri uffici e magazzini in Italia, a Roma e in Spagna, a Barcellona.