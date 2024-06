Germania, Gruppo Ligabue: taglio del nastro della nuova sede Plantours ad Amburgo

Il gruppo veneziano Ligabue ha inaugurato oggi la nuova sede della controllata Plantours, trasferitasi da Brema ad Amburgo nell’ambito dei festeggiamenti per i 35 anni dell’azienda tedesca, che hanno previsto anche il rebranding e nuove livree per le navi gestite. Plantours, compagnia di crociere oceaniche e fluviali del segmento premium, è entrata nel Gruppo Ligabue nel 2006. Delle sette navi della società, quattro costituiscono la flotta gestita dall’azienda italiana, che comprende la M/S Hamburg per le navigazioni oceaniche e le rotte più atipiche, e le navi fluviali “Lady Cristina”, “Lady Diletta” e “San Souci”, nave boutique acquistata all’inizio di quest’anno, in linea con la strategia complessiva.

Rispetto al segmento delle crociere fluviali, nel 2023 i ricavi della Hamburg sono aumentati del 23% rispetto all’anno precedente e quelli delle navi fluviali addirittura del 48%, per un complessivo aggregato del +25%. Per il presidente, Inti Ligabue, “il trasferimento della sede di Plantours ad Amburgo in un momento così dinamico del mercato evidenzia ulteriormente la volontà di fare della nostra compagnia tedesca una cruise company di primo piano, la cui mission, come mostra il nuovo logo, è far conoscere il mondo con tutti i sensi, portare chi viaggia a ‘toccare con mano’ – conclude – i più diversi e affascianti luoghi, paesaggi e siti”.